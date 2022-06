Neuer Langstrecken-Airbus in Hamburg zu Jungfernflug gestartet Stand: 15.06.2022 11:54 Uhr Besonderer Testflug in Finkenwerder: Vom Hamburger Airbus-Werk ist am Mittwoch erstmals ein Flugzeug der neuen Airbus-Modellreihe A321 XLR gestartet.

Tausende Airbus-Mitarbeitende standen an der Startbahn, als die Maschine am Vormittag abhob. Auf dem weißen Rumpf des Flugzeugs ein magentafarbener Schriftzug, der auf die besondere Aufgabe hindeutet: "Flying Extra-Long-Range" steht auf dem Airbus A321 XLR, der heute zum ersten Mal abgehoben ist - er soll also weite Strecken bewältigen können.

AUDIO: Jungfernflug für A321 XLR in Hamburg gestartet (1 Min) Jungfernflug für A321 XLR in Hamburg gestartet (1 Min)

Testflug dauert zwischen zwei und vier Stunden

Seit dem frühen Morgen hatten die Techniker und Technikerinnen auf dem Airbus-Gelände die Neuentwicklung mit Ausrüstung beladen. Die Testcrew für den Erstflug besteht aus fünf erfahrenen Piloten und Ingenieuren. Drei Franzosen, ein Spanier und ein deutscher Chefingenieur sind an Bord. Zwischen zwei und vier Stunden soll der erste Flug über die Nordsee dauern. Auch in den kommenden Monaten soll es Tests geben.

Zusätzliche Tanks an Bord

2018 hatten die Planungen für den neuen Flieger begonnen. Der A321 XLR ist konstruiert dafür, nonstop über den Atlantik zu fliegen. Dafür hat die Maschine zusätzliche Tanks. Schon vor dem ersten Abheben hat Airbus mehr als 500 Bestellungen für das Flugzeug. Die ersten sollen 2024 ausgeliefert werden.

Wann es zum ersten Mal mit Fluggästen abheben kann, ist allerdings noch nicht klar. Die europäische Zulassungsbehörde fordert noch Nachbesserungen. Ein wesentlicher Teil der Produktion für die neuen Flieger ist in Hamburg angesiedelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.06.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus