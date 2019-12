Stand: 16.12.2019 16:54 Uhr

Neuer CO2-Preis: Gemischte Reaktionen in Hamburg

Bund und Länder haben am Montag bei den Verhandlungen über das Klimapaket einen Durchbruch erzielt. Beide Seiten einigten sich darauf, dass der CO2-Preis vom Jahr 2021 an statt der ursprünglich geplanten zehn Euro pro Tonne jetzt 25 Euro pro Tonne betragen soll. In Hamburg löste der Kompromiss unterschiedliche Reaktionen aus. Zustimmung kommt von der rot-grünen Regierung. Die Oppositionsparteien dagegen sehen die Einigung kritisch.

Lob und Kritik für Kompromiss zum Klimapaket NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Die neue Höhe der geplanten CO2-Abgabe von 25 Euro pro Tonne stößt in Hamburg auf ein geteiltes Echo. Die Regierungsparteien begrüßen die Einigung. Die Opposition ist kritisch. Julia Weigelt berichtet.







Grüne sprechen von Übergangslösung

Monika Schaal von der SPD sagte, der Erfolg des Klimaprogramms setze einen breiten politischen Konsens voraus. Dafür sei der Kompromiss eine wichtige Voraussetzung. Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks lobte die Erhöhung des CO2-Preises. Er spricht von einer Übergangslösung, mit der zumindest eine gewisse ökologische Lenkungswirkung entfaltet werde. Bundestag und Bundesrat wollen sich noch in dieser Woche mit dem Kompromiss zum Klimapaket befassen.

Die Linke: "Soziale Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke"

Stephan Gamm von der CDU begrüßt, dass das Klimapaket nun beschlossen werden könne. Die Abgabe von 25 Euro pro Tonne CO2 sei jedoch eine Belastungsprobe für Menschen und Wirtschaft. Stephan Jersch von den Linken spricht hingegen von einem "faulen Kompromiss", bei dem die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke bleibe. Kritik kommt auch von Michael Kruse von der FDP. Eine höhere CO2-Abgabe mache Vieles teurer, ohne die Probleme des Klimawandels zu lösen. Dies gehe nur mit einem Handel von Verschmutzungsrechten, so Kruse.

