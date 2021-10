Neuer Bundestag: Erster Tag für Hamburger Abgeordnete Stand: 26.10.2021 06:31 Uhr Am heutigen Dienstag tritt der neue Bundestag das erste Mal zusammen. Unter den 736 Abgeordneten sind auch 16 Hamburgerinnen und Hamburger.

Für SPD-Abgeordnete Dorothee Martin liegt Aufbruchstimmung in der Luft. Nicht nur in der neuen, deutlich größeren SPD-Fraktion, sondern auch bei den Beteiligten der Verhandlungen für die Ampel-Koalition. Sie sitzt auch mit am Tisch bei den Koalitionsverhandlungen. Das gilt auch für Michael Kruse von der FDP und den Grünen Till Steffen.

Ampel-Gespräche laufen parallel

Kruse sagte NDR 90,3, dass er sehr gespannt darauf sei, den Plenarsaal das erste Mal als Abgeordneter zu erleben. Wegen der Ampel-Gespräche bleibe ihm aber nicht viel Zeit, den Moment zu genießen. Steffen will bei den Koalitionsverhandlungen die Weichen für einen moderneren Staat stellen. Er gehört zu den Neuen im Bundestag.

Hoppermann möchte in den Verteidigungsausschuss

Auch Franziska Hoppermann von der CDU ist neu im Bundestag. Die 39-Jährige möchte unter anderem in den Verteidigungsausschuss. Dort will sie sich für die Zukunft des Bundeswehrkrankenhauses und die Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr einsetzen - beides liegt in ihrem Wahlkreis Wandsbek.

Für die Linke vertritt wieder Zaklin Nastic die Interessen Hamburgs im Bundestag. Von der AfD ist Bernd Baumann erneut dabei.

