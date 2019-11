Stand: 19.11.2019 12:25 Uhr

Neuer Ärger im S-Bahn-Verkehr

Erst am Montag hatte es lange Wartezeiten im Hamburger Zugverkehr gegeben, am Dienstag setzten sich die Probleme bei den S-Bahnen fort. Weil bei der Linie S3 zwischen Horneburg und Neukloster eine Schranke nicht schloss, kam der Takt auch bei anderen Linien durcheinander. Auch zwei Züge der S1 von und nach Wedel fielen aus. Viele Fahrgäste standen frierend auf den Bahnsteigen - wie schon am Montag, am Freitag und am Donnerstag.

"Wir arbeiten an Maßnahmenpaket"

"Alle 1.200 Züge täglich müssen durch den Flaschenhals Hauptbahnhof", bedauerte S-Bahn-Sprecher Christoph Dross. "Auch wir ärgern uns über jede Störung, die leider häufig von außen kommt. Wir arbeiten intensiv an einem Maßnahmenpaket." Allerdings sorgen auch hausgemachte Probleme wie die Türstörungen der neuen S-Bahn-Generation oder Signalausfälle für Verspätungen.

Die Pünktlichkeitsquote der S-Bahn liege in diesem Jahr bei 93 Prozent - ein Prozent weniger als vom Senat gefordert.

