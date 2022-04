Stand: 30.04.2022 13:11 Uhr Neue Wohnungen in der City Nord

In der Hamburger City Nord entstehen 125 weitere Wohnungen auf alten Büroflächen. Diesmal auf dem Gelände des ehemalige Postverteil-Zentrums am Überseering. Dort baut die "Deutsche Immobilien"-Gesellschaft drei Gebäude. Eines davon ist ein 18-stöckiges weißes Hochhaus. Jede Dritte wird eine Sozialwohnung. Der Bau soll in zwei Jahren beginnen - dabei wird Recyclingmaterial aus dem Abriss des Postgebäudes genutzt. | Sendedatum NDR 90.3: 30.4.2022 12:00

