Neue Unterkunft für pflegebedürftige Geflüchtete in Hamburg Stand: 19.02.2025 14:19 Uhr Im Hamburger Stadtteil St. Georg entsteht in einem leerstehenden Pflegeheim eine besondere Flüchtlingsunterkunft. In der Stiftstraße 50 sollen künftig geflüchtete Menschen unterkommen, die Pflegebedarf haben.

Rund 190 Menschen sollen ab April in die neue Unterkunft einziehen. 70 Plätze gibt es dann dort für Geflüchtete, die gepflegt werden müssen. Hinzu kommen etwa 120 Plätze für deren Angehörige.

Diakonie hatte das Altenheim geschlossen

Die Diakonie hatte das Altenheim zum Jahresende geschlossen und Personalmangel als Grund genannt. Schon Ende Januar mietete das städtische Unternehmen Fördern & Wohnen das Gebäude an, wie Sozialstaatsrätin Petra Lotzkat jetzt in der Bezirksversammlung Mitte mitteilte. Demnach biete das Haus viele Voraussetzungen, die für so eine Spezialunterkunft benötigt würden - etwa Barrierefreiheit und Räume für die ärztliche Versorgung.

Neue Unterkunft dringend benötigt

Die neue Unterkunft in St. Georg wird dringend gebraucht: Derzeit sind pflegebedürftige Geflüchtete im AWO-Haus Billetal untergebracht - da müssen sie aber bald raus. Das Gebäude wird abgerissen, an dem Standort sind Wohnungen geplant.

