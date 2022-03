Stand: 20.03.2022 14:06 Uhr Neue Unterkunft für ukrainische Geflüchtete am Alten Wall

Hamburg schafft Platz für weitere Geflüchtete aus der Ukraine. In einem ehemaligen Hotel am Alten Wall sollen bis zu 800 Menschen unterkommen - vor allem Familien, teilte der Krisenstab der Innenbehörde am Sonnabend mit. Bereits in den nächsten Tagen sollen die ersten Geflüchteten einziehen. 200 Zimmer, sowie Räume für soziale Projekte stehen in dem Gebäude in der Innenstadt zur Verfügung | Sendedatum NDR 90,3: 20.03.2022 14:00

