Stand: 20.01.2023 12:22 Uhr Neue Übergangspflege kann bis zu zehn Tage beansprucht werden

Patientinnen und Patienten können jetzt auch in Hamburg nach einer Klinikbehandlung die neu geschaffene Leistung "Übergangspflege im Krankenhaus" in Anspruch nehmen - für eine Dauer von bis zu zehn Tagen. Die vom Bundestag beschlossene Leistung richtet sich an Menschen, die nach abgeschlossener Klinikbehandlung einen Nachsorgebedarf haben. Für sie bleibt jetzt mehr Zeit, einen Pflegedienst zu organisieren. Bezahlt wird das Angebot von den gesetzlichen Krankenkassen.

