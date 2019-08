Stand: 05.08.2019 06:33 Uhr

Neue Toilettenanlage für die Reeperbahn

Hamburg-St. Pauli soll neue öffentliche Sanitäranlagen bekommen - für rund eine Million Euro. Gerade auf dem Kiez fehlt es an öffentlichen Toiletten. Die Anlage in der S-Bahnstation Reeperbahn etwa wurde vor Jahren geschlossen. Die Planungen zur Umgestaltung der WC-Anlage dort seien nun größtenteils abgeschlossen, schreibt die Umweltbehörde an die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Die will sich am Dienstagabend mit dem Thema der sogenannten Toiletteninfrastruktur im Bezirk beschäftigen.

Nutzung eines ehemaligen Zivilschutzbunkers

Nach Informationen von NDR 90,3 sollen nach dem Umbau auch bislang ungenutzte Sanitäranlagen eines ehemaligen Zivilschutzbunkers genutzt werden. Sie sollen modernisiert und zu Toiletten mit Unisex-Kabinen umgebaut werden, mit eigenem Personal und bewacht.

Barrierefreie Toiletten

Auch auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz in der Hamburger Innenstadt soll die Situation verbessert werden. Die öffentliche Toilette dort soll für den barrierefreien Zugang mit einem eigenen Fahrstuhl ausgestattet werden.

