Am Hamburger Flughafen drohen neue Streiks

Am Hamburger Flughafen drohen in der kommenden Woche neue Warnstreiks beim Bodenpersonal. Wie schon im Februar und März müssen sich Fluggäste auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Der Arbeitskampf verlängert sich wohl bis hinein in die Oster-Reisewelle. Die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di hatten das Verhandlungsergebnis abgelehnt. Der Hamburger Flughafen will die Tarifeinigung bei den Bodendiensten aber nicht nachverhandeln. Laut Gewerkschaft sind nun auch unangekündigte und unbefristete Streiks möglich.

Wieder Streiks am Flughafen erwartet

Am Hamburger Flughafen drohen in der kommenden Woche Warnstreiks des Bodenpersonals. Fluggäste müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen, wie Oliver Wutke berichtet.







Keine Vorwarnung für Streiks

Schon am Montag könnte es womöglich ohne Vorwarnung für die Passagiere losgehen. Ver.di will verhindern, dass sich die Arbeitgeber auf die Warnstreiks einstellen können. Der Arbeitskampf um den Tarifvertrag für die knapp 1.000 Beschäftigten bei Gepäck-, Abfertigungs- und Vorfelddiensten wird schon seit Monaten mit großer Härte ausgetragen.

Lösung schien im März in Sicht

Bei Warnstreiks Anfang Februar und Mitte März fielen Hunderte Flüge aus - mehrere Zehntausend Passagiere waren betroffen. Danach schien eine Lösung in Sicht. Mit der deutlich kleineren Gewerkschaft Komba gab es Mitte März sogar einen Abschluss.

Ver.di-Mitglieder gegen Kompromiss

Doch bei der Gewerkschaft ver.di lehnten die Mitglieder den Kompromiss mit einer Dreiviertelmehrheit ab. Ihre Kritik: Der städtische Mindestlohn von zwölf Euro werde erst im April 2020 erreicht. Langjährig Beschäftigte würden nicht besser gestellt als Neueinsteiger. Und es gebe auch nach Jahren keine Aufstiegschancen. Der Hamburger Flughafen sieht aber keinen Spielraum für Nachverhandlungen bei seinen Bodendienst-Töchtern.

