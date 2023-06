Stand: 10.06.2023 19:51 Uhr Neue Stolpersteine vor dem Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

Künstler Gunter Demnig hat am Sonnabend zehn Stolpersteine aus Messing an der Bundesstraße vor dem Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium in Eimsbüttel verlegt. Sie sollen neun ehemaliger Schülerinnen und der ehemaligen Lehrerin Martha Behrend gedenken. Anlässlich des 125. Jubiläums des Gymnasiums hatten Schülerinnen die Namen und Biografien der Mädchen recherchiert, die in der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden.

