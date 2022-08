Stand: 29.08.2022 19:30 Uhr Neue Sportanlage in Lurup eröffnet

An der Stadtteilschule Lurup hat am Montag Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) eine neue Park-Sportanlage eröffnet worden. Schülerinnen und Schüler sollen die Anlage während der Pausen nutzen können. Aber auch den Mitgliedern des Sportvereins Lurup und allen anderen Interessierten steht das Gelände zur Verfügung, um sich zu bewegen. Die Anlage hat 1,1 Millionen Euro gekostet. Der größte Teil der Finanzierung stammt aus Mitteln des Bundes für die soziale Integration in Quartieren. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 29.08.2022 19:30