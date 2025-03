Stand: 17.03.2025 06:17 Uhr Neue Radstation am Hamburger Hauptbahnhof eröffnet

Am Hamburger Hauptbahnhof wird am Montag eine Radstation am Steintorplatz mit 120 Stellplätzen eröffnet. Im Mai folgt eine weitere am Glockengießerwall mit 200 Stellplätzen. Die beiden Radstationen sollen die mehr als 500 vorhandenen Abstellplätze ergänzen. Außerdem entstehen weitere Stellplätze an den Haltestellen Klosterstern, Hallerstraße, Billwerder Moorfleet, Ottensen, Bahrenfeld und Legienstraße.

