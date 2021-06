Neue Online-Karte zeigt Starkregengefahr in Hamburg Stand: 02.06.2021 19:00 Uhr Unter andern wegen des Klimawandels gibt es auch in Hamburg immer häufiger Starkregenereignisse. Eine neue Karte im Internet zeigt die Risiken auf und gibt Grundstückbesitzern Hilfestellung.

Mithilfe einer Starkregen-Gefahrenkarte, die Hamburg Wasser und die Umweltbehörde entwickelt haben, sollen sich die Bürgerinnen und Bürger besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten können. Mehr als 180 Mal gab es in den vergangenen zehn Jahren in Hamburg Starkregen. So zum Beispiel vor drei Jahren in Bergedorf, als innerhalb von nur einer Stunde 62 Liter pro Quadratmeter fielen.

Kerstan erwartet mehr extreme Regenfälle

Solche Ereignisse inklusive Überflutungen von Straßen, Gebäuden und Bahnstationen werde es in den nächsten Jahren häufiger geben, meint Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Um den Gefahren und Risiken von Überschwemmungen vorzubeugen, sei die Starkregen-Gefahrenkarte ein wichtiges Planungsinstrument.

Karte demnächst veröffentlicht

Die Karte ist auf der Internetseite geoportal-Hamburg zu finden und steht dort allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Auch Stadtplanerinnen und Stadtplanern liefert sie wichtige Daten, damit nicht zu viele Flächen versiegelt werden und das Regenwasser besser aufgefangen werden kann.

