Stand: 05.02.2023 10:52 Uhr Neue Lehrkräfte für Hamburgs Schulen

Zum neuen Halbjahr sind mehr als 300 neue Lehrerinnen und Lehrer an Hamburgs Schulen in ihre Jobs gestartet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Neueinstellungen leicht gestiegen. Das mache Mut, heißt es aus der Schulbehörde. Demnach sei der Lehrkräftemangel hier in der Stadt noch nicht so spürbar wie in anderen Bundesländern. Die meisten "Neuen" - nämlich 114 - gehen an die Stadtteilschulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.02.2023 | 11:00 Uhr