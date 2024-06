Neue Köhlbrandbrücke: Bürgerschaft soll heute Weg freimachen Stand: 12.06.2024 06:24 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft wird heute voraussichtlich den Weg freimachen für eine neue, deutlich höhere Köhlbrandbrücke. Der Senat rechnet damit, dass die markante Brücke im Hafen in etwa 20 Jahren fertig sein könnte.

Bis zu 5,3 Milliarden Euro plant der Senat für den Bau einer neuen Köhlbrandbrücke ein. Diese soll mit rund 74 Metern wesentlich höher sein als die jetzige Brücke, die in den 1970er-Jahren gebaut wurde.

HPA: Schäden an bestehender Köhlbrandbrücke

Die bestehende Köhlbrandbrücke mit ihrer Durchfahrtshöhe von 53 Metern steht unter Denkmalschutz. Sie hat aber laut Senat und Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) massive Schäden. Unter anderem gibt es im Mittelteil aus Stahl, der den Köhlbrand überspannt, viele Risse. Und in den Rampen aus Stahlbeton sitzt sogenannter Betonkrebs.

Bald weitere Einschränkungen?

Für Lastwagen gilt auf der Brücke schon seit Jahren Überholverbot. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) schließt nicht aus, dass in den kommenden Jahren mehr Einschränkungen dazu kommen. Jahrelang hatte die HPA einen Tunnel als Brückenersatz geplant. Der stellte sich am Ende als vergleichsweise teuer heraus - deshalb will der Senat umschwenken auf den günstigeren Brückenbau.

In welcher Höhe sich der Bund an den Baukosten beteiligt, ist noch unklar.

