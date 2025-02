Neue HVV-App hilft Fahrgästen mit Hör- und Seheinschränkungen Stand: 03.02.2025 15:46 Uhr Eine neue App hilft Menschen, die schlecht sehen oder hören können, beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg. Sie heißt "hvv Custom" und ist seit Montag in den App-Stores erhältlich.

Zur besseren Lesbarkeit zeigt die App Abfahrtszeiten und Fahrtverläufe wahlweise in größerer und besser lesbarer Schrift an. Alternativ können sich Nutzer und Nutzerinnen die Informationen auch vorlesen lassen.

Hilfe-Menü für Gäste mit Höreinschränkungen

Für Fahrgäste mit Höreinschränkung bietet die App in Störungsfällen ein Hilfe-Menü, das bei der Kommunikation mit Busfahrern und anderen Fahrgästen unterstützen soll.

App soll Signale an Busfahrer geben können

Um die Mitnahme an vollen Haltestellen zu erleichtern, können Fahrgäste in der App ihre Ein- und Ausstiege ankündigen. Den Busfahrerinnen und Busfahrern soll die Information im Bordcomputer angezeigt werden. Zunächst ist die Fahrtankündigung aber nur in den von den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) betriebenen Buslinien möglich. In Zukunft soll die Funktion aber auf weitere Busbetreiber und Verkehrsmittel erweitert werden.

Die App wurde von den VHH für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) entwickelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Menschen mit Behinderung Öffentlicher Nahverkehr