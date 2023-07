Neue Großkontrolle in der Billstraße

Stand: 12.07.2023 20:33 Uhr

Drei Monate nach dem Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort gibt es weitere Kontrollen in der Billstraße. Diesmal geht es um möglicherweise illegale Unterkünfte. In dem Hamburger Gewerbegebiet hatte die Feuerwehr bei dem Brand im April auch Menschen retten müssen, die verbotenerweise dort gewohnt hatten.