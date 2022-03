Stand: 23.03.2022 19:06 Uhr Neue Bewohner-Parkzonen in Eppendorf und Hoheluft-Ost

In Hamburg verschwinden die nächsten jetzt noch kostenlosen Parkplätze. Und zwar in Eppendorf und Hoheluft-Ost, vom Nedderfeld über Kellinghusenstraße bis zum Lehmweg. Die Stadt will dort bis zum Jahresende neue Bewohner-Parkzonen einrichten. Autofahrende müssen dann drei Euro pro Stunde zahlen, Anwohnende können ein Jahresticket für 65 Euro bekommen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 19:00

