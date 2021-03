Neue Baustelle am Dammtor-Bahnhof Stand: 14.03.2021 10:26 Uhr Am Hamburger Dammtor wird ab Montagmorgen wieder gebaut. Vor allem soll die Sicherheit für den Radverkehr erhöht werden, bis Anfang August gibt es deshalb größere Behinderungen im Bereich Theodor-Heuss-Platz, Dammtordamm und Alsterglacis.

Hintergrund ist laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), dass Radfahrende offenbar häufig bei Rechtsabbiegen am Theodor-Heuss-Platz die Rote Ampel ignorieren. Jetzt soll die Verkehrsführung dort optimiert werden. Außerdem sollen die Asphaltdecken im Kreuzungsbereich und im Dammtordamm sowie in der Alsterglacis erneuert und ein Mischwassersiel saniert werden.

Fünf Phasen bis Anfang August

Der Verkehr wird in fünf verschiedenen Phasen umgeleitet. Schon am Wochenende haben die Bau-Vorbereitungen begonnen: Der Mittelweg und der Dammtordamm wurden in diesem Bereich für die Ein- und Ausfahrt gesperrt.

Ab Montag kann man im Verlauf Theodor-Heuss-Platz – Alsterglacis jeweils zwei Fahrstreifen nutzen. Aus dem Theodor-Heuss-Platz ist ein Abbiegen in den Mittelweg oder in den Dammtordamm lediglich für Busse erlaubt. Das Rechtsabbiegen aus der Alsterglacis in den Mittelweg ist weiterhin möglich. Die beiden Geradeaus-Fahrstreifen aus dem Mittelweg in den Dammtordamm werden gesperrt. Das Rechtsabbiegen aus dem Mittelweg in den Theodor-Heuss-Platz bleibt möglich. Aus dem Dammtordamm ist das Linksabbiegen lediglich für Busse erlaubt. Der Geradeaus-Fahrstreifen zum Mittelweg bleibt offen.

