Stand: 11.06.2022 07:30 Uhr Neue Bahn-Direktverbindungen von Hamburg aus

Die Deutsche Bahn nimmt mit dem "kleinen Fahrplanwechsel" am Sonntag neue Direktverbindungen in Betrieb. Sechs Mal täglich kann man ohne Umsteigen mit dem Zug nach Kopenhagen fahren. Auch nach Köln gibt es eine zusätzliche Direktverbindung. Und wer von Berlin nach Sylt fahren möchte, muss in einigen Zügen künftig auch nicht mehr umsteigen. | Sendedatum NDR 90,3: 11.06.2022 07:30