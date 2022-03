Neue Anlaufstelle für Ukraine-Geflüchtete in Hamburg Stand: 09.03.2022 12:28 Uhr In Hamburg gibt es nun zwei Anlaufstellen für Geflüchtete aus der Ukraine. Eine Registrierung ist in Rahlstedt oder neu auch in Wandsbek möglich. Entscheidend ist dabei, ob eine Unterkunft benötigt wird.

Die Stadt bittet alle ukrainischen Geflüchteten, die in einer privaten Unterkunft in Hamburg unterkommen, zur Registrierung in das Amt für Migration in die Hammer Straße 32-34 in Wandsbek zu kommen. Das ist nach Angaben der Stadt täglich - auch am Wochenende - von 8 bis 17 Uhr möglich.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die eine Unterkunft in Hamburg benötigen, sollen sich weiterhin zur Registrierung an das Ankunftszentrum im Bargkoppelweg 66a in Rahlstedt wenden.

Lange Warteschlange in Wandsbek

Vor der neuen Registrierungsstelle im Amt für Migration in Wandsbek warteten am Mittwochvormittag Hunderte ukrainische Geflüchtete auf ihre Erfassung. Alles verlaufe in geordneten Bahnen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde. NDR 90,3 berichtete von einer mehrere hundert Meter langen Warteschlage und einer Wartezeit, die mehrere Stunden betragen dürfte.

VIDEO: Lange Warteschlange vor dem Amt für Migration in Wandsbek (1 Min)

Rahlstedt: Ruhigere Lage als am Wochenende

Die Lage in der zentralen Ankunftsstelle in Rahlstedt sei am Mittwoch weitgehend entspannt, sagte der Sprecher. Zeitweise gebe es zwar stärkeren Zulauf, etwa wenn viele Busse zugleich ankommen, und dann müsse auch mit Wartezeit gerechnet werden. Insgesamt sei die Lage aber deutlich ruhiger als am Wochenende.

Täglich mehr als tausend Schutzsuchende

Mehr als zwei Millionen Menschen sind bislang schon aus der Ukraine geflohen. In Hamburg kommen momentan täglich mehr als tausend von ihnen an - das sind teilweise mehr Menschen als während der Flüchtlingsbewegung 2015/2016.

