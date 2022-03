Neue Anlaufstelle für Ukraine-Geflüchtete in Hamburg Stand: 09.03.2022 07:51 Uhr In Hamburg gibt nun zwei Anlaufstellen für Geflüchtete aus der Ukraine. Eine Registrierung ist in Rahlstedt oder in Wandsbek möglich - entscheidend ist dabei, ob eine Unterkunft benötigt wird.

Die Stadt bittet alle ukrainischen Geflüchteten, die in einer privaten Unterkunft in Hamburg unterkommen, zur Registrierung in das Amt für Migration in die Hammer Straße 32-34 in Wandsbek zu kommen. Das ist nach Angaben der Stadt täglich - auch am Wochenende - von 8 bis 17 Uhr möglich.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die eine Unterkunft in Hamburg benötigen, sollen sich zur Registrierung an das Ankunftszentrum im Bargkoppelweg 66a in Rahlstedt zur Registrierung wenden.

Täglich mehr als Tausend Schutzsuchende

Mehr als zwei Millionen Menschen sind bislang schon aus der Ukraine geflohen. In Hamburg kommen momentan täglich mehr als Tausend von ihnen an - das sind teilweise mehr Menschen als während der Flüchtlingsbewegung 2015/2016.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2022 | 07:00 Uhr