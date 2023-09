Stand: 28.09.2023 19:38 Uhr Neubau der Asklepios Klinik Altona: Architektenbüro beauftragt

Die geplante neue Klinik in Altona hat eine weitere Hürde genommen. Asklepios hat einem Düsseldorfer Architektenbüro den Zuschlag für den Bau erteilt. Das Krankenhaus soll direkt neben dem bestehenden Hochhaus an der A7-Ausfahrt Othmarschen entstehen. Baubeginn soll in drei Jahren sein, Asklepios rechnet dann mit weiteren fünf Jahren bis zur Fertigstellung.

