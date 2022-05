Stand: 20.05.2022 13:18 Uhr Neuallermöhe: 27-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Neuallermöhe schwer verletzt worden. Er streifte am Donnerstagabend mit seinem Auto einen Wagen im Gegenverkehr, prallte gegen einen Kantstein und fuhr dann in eine Lärmschutzwand. Das Auto überschlug sich. Dabei schleuderte der Mann, der laut Polizei offenbar nicht angeschnallt war, durch die Frontscheibe und fiel unter das Auto. Nachdem die Ersthelfer ihn befreien konnten, brachte ein Krankenwagen ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. | Sendedatum NDR 90,3: 20.05.2022 13:00