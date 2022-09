Stand: 30.09.2022 19:52 Uhr "Netzwerk Recherche": Jahrestagung in Lokstedt

Die Journalistenvereinigung "Netzwerk Recherche" trifft sich seit Freitagvormittag zu ihrer Jahrestagung. 2001 wurde der Verein gegründet, um Qualitätsjournalismus in Deutschland zu stärken. Unter dem Motto "Recherche in Krisenzeiten" stehen bis Samstagabend zahlreiche Workshops und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Schwerpunkte der diesjährigen Konferenz sind unter anderem die Themen digitale Recherche und die aktuelle Berichterstattung auch rund um die öffentlich-rechtlichen Medien. Mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich zum Auftakt auf dem Gelände des NDR in Lokstedt.

