Stand: 13.02.2023 21:43 Uhr Netzstörung bei Vodafone in Hamburg

Mehr als 4.500 Haushalte in Marienthal, Schiffbek und Horn haben am Montag keine Internetverbindung gehabt, konnten kein Fernsehen gucken und auch nicht über das Festnetz telefonieren. Ein Glasfaserkabel war nahe der Manshardtstraße in Horn beschädigt und konnte deshalb keine Daten übertragen. Nach Angaben des zuständigen Netzanbieters Vodafone wurde der Schaden am Abend repariert.

