Netzausfall bei Vodafone in Hamburg

Bei Kundinnen und Kunden des Netzanbieters Vodafone ist es nach Medienberichten am Samstagabend in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins zu Ausfällen gekommen. Grund dafür war nach Angaben eines Unternehmenssprechers die Unterbrechung der Stromzufuhr in einem zentralen Knotenpunkt in Hamburg. Dadurch sei es zu den Ausfällen im Kabelnetz gekommen, was sowohl zu Problemen im Telefonnetz als bei der Internetverbindung geführt habe.

