Stand: 24.04.2025 19:00 Uhr Natur-Wanderweg in Wilhelmsburg eröffnet

In Wilhelmsburg hat der BUND am Donnerstag den Köpke-Wanderweg eingeweiht. Der Weg soll für die Natur begeistern und auf die unterschiedlichen Artenschutzprojekte der Elbinsel aufmerksam machen. An sieben Stationen entlang des 2,5 Kilometer langen Weges informieren Tafeln zum Beispiel über Insekten, Kiebitze, Störche und Obstbäume und zeigen Mitmach-Möglichkeiten auf. Der Köpke-Wanderweg ist ein Gemeinschaftsprojekt vom BUND, der NUE-Stiftung und der Stadt. Er soll das Lebenswerk des verstorbenen Naturschützers Harald Köpke würdigen.

