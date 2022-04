Natalia Klitschko "Better Day": Singen gegen den Ukraine-Krieg Stand: 26.04.2022 13:56 Uhr Natalia Klitschko lebt mit ihren drei Kindern im Hamburger Stadtteil Othmarschen. Ihr Mann Vitali, Boxlegende und jetziger Bürgermeister von Kiew tut in der Ukraine gerade alles dafür, die Stadt durch die schwierige Kriegszeit zu bringen. Natalia Klitschko hilft von Hamburg aus Menschen aus der Ukraine.

AUDIO: Natalia Klitschko "Better Day": Ein Lied für den Frieden (3 Min) Natalia Klitschko "Better Day": Ein Lied für den Frieden (3 Min)

Ein Lied für ihr Land, die Ukraine: "Better day" hat Natalia Klitschko kurz nach dem Kriegsbeginn geschrieben. Das Video dazu ist bei ihr zuhause entstanden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, erzählt Natalia Klitschko, während sie leger im Kapuzenpullover auf dem Sofa sitzt, war sie erstmal vier Tage lang wie gelähmt: "Ich wollte nur 24 Stunden anrufen und fragen, ob die Menschen, die ich liebe in der Ukraine heil sind. Wollte ich mich nur verstecken.“

"Du musst ein Lied schreiben"

Dann aber überzeugten Freunde und Bekannte sie: Gerade sie als Sängerin könne mit ihrer Stimme auch ganz viel bewirken: "Du bist Künstlerin habe der Freundeskreis habe es aus dem Freundeskreis geheißen, erzählt sie: "Dann hab ich gesagt, stimmt, ich muss was tun, ich muss ein Lied schreiben.“

"Better Day" entstand in der Familie

Der Musiker Daniel Leon, mit dem sie für "Better Day" zusammen gearbeitet hat, ist ein Freund ihres erwachsenen Sohnes. Auch ihre 19-jährige Tochter Lisa habe mitgemacht: "Sie singt im Refrain und am Ende des Liedes. Sie will nicht auf die Bühne, aber sie hat gesagt, ich gebe meine Stimme. Der Papa hat sich gefreut natürlich, wir haben es dann Vitali geschickt und er war ganz stolz.“

Mit Vitali Klitschko verbunden

Über das Handy verfolgt Natalia Klitschko alles, was Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir in der Ukraine gerade leisten: "Ich schicke in meinen Gedanken immer ganz viel Kraft zu ihm. Was die da vor Ort schaffen, das gibt mir auch dann Kraft weiter dran zu bleiben". Und auch die Musik gibt ihr Kraft. 2016 hat Natalia Klitschko ihr Debütalbum "Naked Soul" veröffentlicht. Die Corona-Zeit, sagt sie, war für sie so auch so etwas wie eine kreative Pause. Sie habe sie dafür genutzt, Neues zu lernen. Eine Yoga-Ausbildung hat sie gemacht, sich mit Klängen beschäftigt - und mit Improvisationsgesang: "Ich hab da ganz viel Kraft aufgebaut. Jetzt im Nachhinein verstehe ich wieso, das war wie eine Vorbereitung.“

Ausbildung in Trauma-Therapie

Genau wie die Ausbildung, die sie gerade vor kurzem begonnen hat. "Ich glaube es gibt keinen Zufall. Zwei Monate vor dem Krieg habe ich eine neue Ausbildung angefangen: Trauma-Therapie. Jetzt brauchen die Menschen soviel Hilfe wie nie". Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer hat auch Natala Klitschko ihre Familie zu sich nach Hamburg geholt: "Meine Mutter, meine Schwester, mein jüngster Neffe".

Spenden für die Ukraine

Draußen scheint die Sonne, im Garten blühen die Bäume. Ein seltsamer Kontrast zu den Ereignissen in der Ukraine: "Hier ist ganz normales Leben, Sicherheit und dort stirbt jede Minute jemand. Das ist für mich ein ganz komischer innerlicher Zustand.“ Mit ihrem Lied "Better Day" sammelt Natalia Klitschko Spenden für die Ukraine. Ihr größter Herzens-Wunsch ist, dass es nach dem Krieg so kommt, wie sie es singt: "Das neue Land wird von Flammen und Asche wieder erstehen.“

