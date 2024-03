Stand: 24.03.2024 14:23 Uhr Nächtliche Großkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof

Großkontrolle am Hamburger Hauptbahnhof: In der Nacht zum Sonntag waren rund 130 Beamtinnen und Beamte von Bundes- und Landepolizei dort im Einsatz. Im Fokus standen Waffen, die seit Oktober am Hauptbahnhof nicht mehr erlaubt sind. Bei rund 560 Kontrollen wurden sechs Messer sichergestellt, es gab 24 Anzeigen wegen Drogendelikten. Um den Hauptbahnhof sicherer zu machen starten im April noch weitere Maßnahmen - unter anderem gilt dann ein Alkoholverbot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2024 | 13:00 Uhr