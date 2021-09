Nächste Fliegerbombe am Großmoordamm entschärft

Stand: 02.09.2021 19:22 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Gut Moor ist am Donnerstag bei Bauarbeiten am Großmoordamm erneut eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte den Blindgänger am Abend.