Nächste Fliegerbombe am Großmoordamm entdeckt Stand: 02.09.2021 15:47 Uhr Im Hamburger Stadteil Gut Moor ist am Donnerstag bei Bauarbeiten am Großmoordamm erneut eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Es wurde eine Sperrzone mit einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet. Wann die Bombe entschärft werden soll, ist noch unklar. Beim letzten Fund einer Fliegerbombe in der Nähe in der vergangenen Woche musste dafür auch der Zugverkehr am Nachmittag kurzzeitig unterbrochen werden.

Die Behörden haben ein Bürgertelefon für Anwohnende und Gewerbebetreibende eingerichtet, das unter 040 4286 54664 zu erreichen ist.

In den vergangenen drei Wochen waren am Großmoordamm bereits vier Bomben gefunden worden, die erfolgreich entschärft wurden. "Da liegen noch ein paar mehr auf dem Gelände", hatte ein Sprecher der Feuerwehr gesagt.

