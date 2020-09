Stand: 05.09.2020 06:23 Uhr - NDR 90,3

"Nacht der Kirchen": Diesmal nur online

Es ist das größte ökumenische Kirchenfest in Norddeutschland: Die "Nacht der Kirchen" findet seit 2004 einmal jährlich statt. Zuletzt hatten 70.000 bis 80.000 Menschen die über 100 Veranstaltungsorte besucht. Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders - statt live vor Ort wird die "Nacht der Kirchen" diesmal als Online-Filmnacht angeboten. Heute ab 18 Uhr ist "Berühr den Himmel" hier bei NDR.de und auf der Homepage der Nacht der Kirchen zu sehen. Moderiert wird der Film von NDR 90,3 Kulturchef Daniel Kaiser.

Nacht der Kirchen: In diesem Jahr als Film NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.09.2020 19:00 Uhr Der Film zeigt eine virtuelle Nacht-der-Kirchen-Tour und besondere kirchliche Orte und Menschen, moderiert von NDR 90,3 Kulturchef Daniel Kaiser. Das diesjährige Motto: "Berühr den Himmel".







Film steht unter dem Motto "Berühr den Himmel"

Für den Film "Berühr den Himmel" hat ein Kamerateam diverse Events und Drehorte in Hamburg besucht. Unterschiedlichste Facetten des kirchlichen Lebens werden hier gezeigt: So sind unter anderem die Bienen auf dem Dach des Ökumenischen Forums in der Hafencity, der Besuch von Bischöfin Kirsten Fehrs in der Seemannsmission, eine Meditation in der Kirche der Stille und das Kolumbarium im katholischen Mariendom zu sehen. Enthalten ist auch ein Gespräch mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Nikolai-Hauptpastor Martin Vetter auf dem Turm der Nikolai-Ruine.

Im Netz zu sehen: Für jedes Gebet ein Licht

Verschiedene Aktionen in den sozialen Medien begleiten die Filmnacht. Auf dem Instagram- und Facebook-Kanal der "Nacht der Kirchen" beginnt schon um 17.30 Uhr eine Live-Schaltung mit Katharinen-Hauptpastorin Ulrike Murmann und Dompfarrer Peter Mies. Zuschauerinnen und Zuschauer können hier online Fragen stellen. Auch Gebetswünsche können ab 18 Uhr über Instagram und Facebook übermittelt werden, für jeden Wunsch wird in der Hauptkirche St. Katharinen eine Kerze angezündet. Von 19 bis 21 Uhr kann dann die Entwicklung des Lichtermeers auf den Social-Media-Kanälen der Aktion verfolgt werden.

