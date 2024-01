Stand: 02.01.2024 07:30 Uhr Nachlöscharbeiten am Heilwig Gymnasium in Alsterdorf

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen erneut zum Heilwig Gymnasium in Alsterdorf ausgerückt. Dort hatte das Dach der Aula nach dem Brand am Neujahrsmorgen erneut gequalmt. Mehrere kleine Glutnester konnten schnell gelöscht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.01.2024 | 07:30 Uhr