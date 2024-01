Stand: 16.01.2024 11:41 Uhr Nachhaltigkeits-Konferenz in Hamburg wird verschoben

Hamburg verschiebt die internationale Nachhaltigkeits-Konferenz "Hamburg Sustainability Conference" - aus Sicherheitsgründen. Eigentlich sollten im Juni unter anderem US-Präsident Joe Biden und andere Regierungschefs in die Stadt kommen. Weil aber genau dann Spiele der Fußball-EM in Hamburg stattfinden, hätte die Polizei nicht genug Personal stellen können. Die Nachhaltigkeits-Konferenz soll stattdessen am 7. und 8. Oktober stattfinden.