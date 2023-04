Stand: 30.04.2023 07:56 Uhr Nachgeholte Premiere in den Kammerspielen ein Erfolg

Beim zweiten Anlauf ein Erfolg: In den Hamburger Kammerspielen in Rotherbaum wurde die Premiere von „How to Date a Feminist“ nachgeholt und das Stück bekam viel Applaus vom Publikum. Vor einer Woche musste die Vorstellung abgebrochen werden, weil der Hauptdarsteller Joseph Reichelt zweimal auf der Bühne ohnmächtig wurde. Mittlerweile ist er wieder fit. Er steht in dem Stück mit Neda Rahmanian auf der Bühne, bekannt als Kommissarin aus den Kroatien-Krimis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.04.2023 | 08:00 Uhr