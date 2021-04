Nachbarn nach Streit angefahren: Mehr als drei Jahre Haft Stand: 14.04.2021 17:37 Uhr Seit Jahren waren zwei Nachbarn einer Sülldorfer Reihenhaussiedlung miteinander im Streit. Im August eskalierte die Situation: Einer fuhr den anderen mit seinem Auto an. Der 55-Jährige muss jetzt ins Gefängnis.

Das Hamburger Landgericht verurteilte ihn am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. "Es wäre besser gewesen, wenn sich die beiden niemals begegnet wären", sagte der Vorsitzende Richter. Bei den fast täglichen Begegnungen der Nachbarn in Sülldorf gab es fast immer aggressive Worte vom Angeklagten. Der 55-Jährige habe eine Persönlichkeitsstörung, so der Richter. Ständig fühle er sich verfolgt und bedroht.

Mit dem Auto gegen den Zaun gedrückt

Im vergangenen August eskalierte die Auseinandersetzung schließlich auf dem Parkplatz: Im Streit schlug der Angeklagte seinen Nachbarn zunächst. Als dieser sein Handy rauszog und den Angeklagten filmte, setzte der sich ins Auto, gab Gas und quetschte den Nachbarn mit dem Wagen gegen einen Zaun. Der Mann wurde am Bein verletzt und musste mehrfach operiert werden.

Auf das Urteil reagierte der Angeklagte regungslos. Im Prozess hatte der 55-Jährige gesagt, er habe sich durch das Filmen gedemütigt und zur Schau gestellt gefühlt. Der Diplom-Physiker, der seit Jahrzehnten arbeitslos ist und alleine lebt, wird nach der Haft zu seinen Eltern ziehen.

