Nach Zwischenfall: Dom-Fahrgeschäft soll repariert werden Stand: 04.04.2023 16:50 Uhr Das Fahrgeschäft "Jekyll und Hyde" auf dem Hamburger Frühlingsdom soll nach einer Reparatur wieder in Betrieb gehen. Das hat die Wirtschaftsbehörde NDR 90,3 mitgeteilt.

Am Montagnachmittag war das Fahrgeschäft wegen eines Getriebeschadens stehen geblieben. Sechs Menschen waren in 15 Metern Höhe gefangen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Rund zwei Stunden nach dem Vorfall kletterte der letzte der Jugendlichen in den Korb der Höhenretter. Verletzt wurde niemand.

Behörde will Vorfall genau prüfen

Alle Sicherheitsvorkehrungen hätten wie vorgesehen gegriffen, sagte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde am Dienstag. Die Behörde wolle nach dem Vorfall noch einmal genau prüfen, wie es dazu kommen konnte. Das Überkopffahrgeschäft "Jekyll und Hyde" ist ein sogenannter Propeller. Dabei dreht sich ein langer Arm um eine horizontale Achse.

Der Frühlingsdom ist im März eröffnet worden. Das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld dauert noch bis zum 23. April.

