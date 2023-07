Stand: 12.07.2023 21:04 Uhr Nach Verpuffung in Drogenlabor: Vier Männer verhaftet

Die Polizei hat am Mittwoch in Hamburg und Schleswig-Holstein vier Männer verhaftet. Beamte und Beamtinnen durchsuchten unter anderem zwei Wohnungen in Bergedorf und Rahlstedt. Vorausgegangen war Anfang Juni eine Verpuffung im Keller eines Einfamilienhauses in Bergedorf. Die Polizei hatte Hinweise gefunden, dass dort in größerer Menge Drogen hergestellt worden sein könnten. Neben Beweismitteln stellte sie jetzt unter anderem zwei hochwertige Mercedes sicher.

