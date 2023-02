Stand: 19.02.2023 15:48 Uhr Nach Verkehrskontrolle: Polizei findet Drogen bei 21-Jährigem

In der Wohnung eines 21-Jährigen hat die Hamburger Polizei 4,5 Kilogramm Marihuana und Haschisch gefunden. Er und ein 26-Jähriger waren zuvor am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Louise-Schröder-Straße/Holstenstraße aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 26-Jährige wirkte offenbar so, als hätte er Drogen konsumiert. In dem Wagen stellte die Polizei mehrere Beutel mit Marihuana sicher. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel wurde die Wohnung des 21-Jährigen durchsucht. Neben den Drogen fanden die Beamtinnen und Beamten knapp 4.000 Euro Bargeld.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.02.2023 | 16:00 Uhr