Nach Unfallserie: Waitzstraße soll sicherer werden

Die Waitzstraße in Hamburg soll sicherer werden. In der Einkaufsstraße am S-Bahnhof Othmarschen passieren einfach zu viele Unfälle. Meist waren es ältere Autofahrerinnen oder Autofahrer, die mal in einen Blumenladen, mal in den Eingang einer Bank gekracht sind. Mehr als 20 Mal ist das passiert, zum Glück wurde bisher niemand verletzt.

Bezirksamt will stärkere Poller

Das Bezirksamt Altona will nun handeln und hat neue Schritte gegen die Unfälle angekündigt. Denn es wurden bereits Beton-Bänke oder -Stopper auf die Bürgersteige gestellt. Aber die hielten meist dem Aufprall der Unfallautos nicht stand. Nun wird über Vollstahlpoller, Absperrungen und Längsparken nachgedacht.

Diskussionen über Tempolimit

Auch eine generelle Tempodrosselung auf zehn Kilometer pro Stunde ist im Gespräch. Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg wünscht sich zudem von der Polizei im Stadtteil, aktiver darauf zu achten, ob hier und da jemand nicht mehr verkehrstüchtig ist - also zu betagt, um Auto zu fahren.

