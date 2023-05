Stand: 02.05.2023 10:37 Uhr Nach Unfall mit Motorroller: 18-Jährige gestorben

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Bergstedt ist eine 18-Jährige gestorben. Sie war Beifahrerin auf einem Motorroller, der mit einem Auto kollidierte. Die 18-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 17-jährige Fahrer des Motorrollers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

