Nach Unfall in Hammerbrook: Motorradfahrer gestorben

Nach einem schweren Unfall in Hammerbrook ist ein 26-jähriger Motorradfahrer am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Sonnabend vor zwei Wochen beim Abbiegen auf der Nordkanalstraße von einem Autofahrer erfasst worden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können.

