Stand: 22.12.2023 15:34 Uhr Nach Unfall in Eimsbüttel: 39-Jährige gestorben

Eine 39 Jahre alte Fußgängerin, die Mitte Dezember in Eimsbüttel von einem Auto angefahren wurde, ist ihren Verletzungen erlegen. Die Frau sei in dieser Woche im Krankenhaus gestorben, teilte die Hamburger Polizei am Freitag mit. Sie hatte am 14. Dezember trotz Rotlicht zeigender Ampel die Fruchtallee in Höhe Doormannsweg überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden. Der 23 Jahre alte Autofahrer flüchtete zunächst zu Fuß und konnte durch Mitfahrer im Auto aber telefonisch davon überzeugt werden, zum Unfallort zurückzukommen.

