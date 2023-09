Nach Unfall in Altona: Polizist angefahren und schwer verletzt

Stand: 16.09.2023 12:23 Uhr

An der Max-Brauer-Allee in Altona ist am Freitagabend ein Polizist angefahren und schwer verletzt worden. Jetzt ermittelt die Mordkommission gegen einen 18-Jährigen.