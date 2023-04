Stand: 06.04.2023 16:29 Uhr Nach Unfall auf der Hoheluftchaussee: 63-Jähriger vor Gericht

Seit Freitag muss sich ein 63-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung und Fahrerflucht vor dem Amtsgericht in Hamburg verantworten. Er soll im vergangenen Sommer mit seinem Auto auf der Hoheluftchaussee quer über die Busspur gewendet und so einen Unfall mit einem Bus verursacht haben. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt. Der 63-Jährige bestritt, den Wagen damals gefahren zu haben. Wer am Steuer saß, verriet er allerdings nicht. Im Mai gibt es einen neuen Prozesstag, zu dem mehrere Zeugen geladen werden.

