Nach Unfall: Mahnwache getöteten Radfahrer in Hamburg Stand: 31.10.2021 17:48 Uhr Nachdem am Freitag in Hamburg ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen ist, gab es am Sonntag eine Mahnwache am Unfallort.

Dutzende Radfahrerinnen und Radfahrer legten sich am Nachmittag auf die Habichtstraße im Stadtteil Barmbek-Nord. Sie gedachten des 47-Jährigen, der dort am Freitag von einem Lkw erfasst wurde. Zu der Mahnwache hatte der Fahrradclub ADFC aufgerufen. Rund 65 Menschen beteiligten sich an dem "Die In" und blockierten für fünf Minuten den Verkehr, wie die Polizei mitteilte.

AUDIO: Wieder tödlicher Radunfall mit Lastwagen (1 Min) Wieder tödlicher Radunfall mit Lastwagen (1 Min)

Auf Radstreifen überfahren

Der Radfahrer war am Freitag gegen 14 Uhr auf einem Radstreifen unterwegs, als er von hinten von einem 40-Tonnen-Sattelzug überfahren wurde. Der Mann und das Rad waren zunächst unter dem Lastwagen eingeklemmt. Helfern gelang es dann, den Radfahrer auf den Fußweg zu ziehen. Dort versuchten Rettungskräfte noch, den Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg. Er starb an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Lkw-Fahrer von der mittleren auf die rechte Spur wechseln, um abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Radfahrer. An der Stelle befindet sich der Radstreifen zwischen den beiden Fahrspuren für die Autos auf der Straße. Der Lastwagenfahrer wurde von Notfallseelsorgern betreut. Der Unfall löste stundenlange Verkehrsbehinderungen im Bereich Barmbek aus.

