Stand: 06.10.2023 15:23 Uhr Nach Unfall: HSV-Profi Dompé soll Geldstrafe zahlen

Jean-Luc Dompé, Fußball-Profi des Zweitligisten Hamburger SV, soll nach seinem Raser-Unfall eine Geldstrafe zahlen. Medienberichten zufolge geht es um eine Summe von rund 45.000 Euro. Bei dem Unfall im Februar dieses Jahres hatte Dompé in der Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli eine Bushaltestelle und eine Mauer gerammt. Laut Staatsanwaltschaft beging Dompé anschließend Fahrerflucht und gab danach fälschlicherweise an, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.10.2023 | 15:00 Uhr