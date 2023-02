Stand: 26.02.2023 11:50 Uhr Nach Turnhallenbrand in Finkenwerder: Unterricht ab Mittwoch

In Finkenwerder müssen die Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule und des Gymnasiums noch zwei Tage länger zu Hause bleiben. Nach dem Brand der Schulturnhalle laufen die Ermittlungen weiter - vermutet wird ein Gasleck. Vergangenen Sommer hatte es deshalb an der Schule schon einmal gebrannt. Wenn der Präsenzunterricht am Mittwoch startet, sollen die Klassenräume vorerst mit Dieselaggregaten beheizt werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen mit warmer Kleidung zum Unterricht kommen, heißt es in einem Brief an die Eltern.

